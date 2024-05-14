Коко Гауфф: «Я собираюсь много работать над первой подачей, поэтому я знаю, что, вероятно, буду и больше ошибаться»

Третья ракетка мира Коко Гауфф ответила на вопросы журналистов после выхода в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме

— Накануне матча против Чжэн Циньвэнь, что вы помните об Orange Bowl 2018 года?

— Да, это был последний раз, когда я играла против нее. Я мало что помню. Помню, что проигрывала с брейком в третьем сете и сделала камбэк. Кажется, я выиграла со счётом 6:4 или где-то так. Это все, что я помню. Очевидно, что мы обе уже другие игроки, мы многого достигли с тех пор. Это должен быть интересный матч.

— Когда я смотрел на жеребьевку Orange Bowl 2018 года, в полуфинале вы обыграли Диан Парри со счётом 6:0, 6:0. Кажется, на тот момент вам было 14 лет.

— Да.

— Как это, быть юниоркой в туре вместе с этими теннисистками, которым вы нанесли довольно тяжелые поражения, когда вам еще не было 15?

— Да, на самом деле я это помню. Я проиграла ей на турнире в Мексике. Я помню, как это было. Это был юниорский турнир, вокруг него было много шума. Думаю, я была одной из первых сеяных. Она победила меня накануне, так что люди думали: «О, что же теперь будет?». Я не знаю, что произошло, но я выиграла тот матч. Честно говоря, это круто видеть, как твои сверстники продвигаются вверх. Это в некотором смысле жизнь как она есть, потому что конкуренция, возможно, существенно не изменится в течение следующих 10 лет. Это будет та же группа людей, и дай Бог, чтобы у всех все было хорошо.

Это очень странно. Конечно, появятся новички, какие-то новые имена. У меня возникает странное ощущение, когда я вижу старые фотографии. Например, фото [юных] Рублева, Остапенко и Медведева в Нью-Йорке. То есть ты понимаешь в перспективе, с какими людьми ты будешь находиться рядом до конца своей жизни, играя друг против друга.

Я действительно просто наслаждаюсь жизнью в туре, потому что знаю, что атмосфера на самом деле может быть напряженной и конкурентной. В конце концов, мы будем играть друг с другом 10, 15 раз. Я думаю, что на этом этапе не обязательно быть лучшими друзьями, но все должны быть дружны, и я думаю, что это также разница между WTA до моего прихода и WTA сейчас. Я думаю, что все стали более дружелюбными в целом.

— Вы очень хорошо подавали в конце матча с Бадосой, но, похоже в целом вы испытывали определенные трудности с этим элементом (за три матча в Риме Гауфф допустила 35 двойных ошибок). В течение последних нескольких недель вы с этим боролись. Учитывая то, что уже прошло пару недель, знаете ли вы, что является причиной этого?

— Да, я работаю над этим. Думаю, что сегодня, несмотря на двойные ошибки, я все же выступила лучше, чем вчера. Я думаю, что для меня основное внимание будет сосредоточено на том, чтобы подать больше первых подач. Я думаю, что мой процент первых подач был низким, но мой процент выигрыша был на максимуме где-то около 70%. Так что иногда я могу проигрывать какие-то мячи. Я собираюсь много работать над первой подачей, поэтому я знаю, что, вероятно, буду и больше ошибаться. Я думаю, что это просто поиск баланса между мощной подачей и пониманием того, когда нужно замедлить темп, чтобы попасть в квадрат. Честно говоря, я уверена, чтобы буду продолжать подавать мощно. Я знаю, что когда подаю мощно и мяч попадает в квадрат, то это опасное оружие. Несмотря на то, что этот турнир я хочу выиграть, я стараюсь мыслить долгосрочно. Я не хочу проигрывать с подачей под 200 км/ч из-за того, что просто решу не делать этого.

— Наверное, вы еще не на том этапе, но Арина Соболенко ходила к эксперту по биомеханике, чтобы исправить движение на подаче. Было ли в команде ощущение, что есть что-то техническое, что можно изменить?

— Безусловно, есть технические изменения, которые я пытаюсь внести. Очевидно, что это трудно сделать в сезоне и во время турнира. Я думаю, как я уже говорила, я чувствую, что с ночи перед моим последним матчем до сегодняшнего дня подача стала лучше. Прошло всего два дня. Я работаю над этим.

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