Серена Уильямс: “Думаю, если бы нам не приходилось играть с Винус друг против друга, она бы выиграла 15 титулов Grand Slam, а я – 30”

Легенды тенниса Серена и Винус Уильямс встречались друг с другом на корте 31 раз, и Серена убеждена, что они и её сестра выиграли бы гораздо больше титулов Grand Slam, если бы их карьеры не пересекались.



Серена завершила карьеру с 23 титулами Grand Slam – рекордом среди женщин в Открытой эре, в то время как у Винус на счету восемь побед. Несмотря на возраст в 44 года, Венус продолжает уверять, что ещё не завершила карьеру, хотя в 2024 году она сыграла всего два матча.

Сёстры встречались на “мэйджорах” в одиночном разряде 16 раз с 1998 по 2022 год. Серена одержала победу в 11 матчах, уступив в пяти. Из девяти финалов на “мэйджорах” Серена победила в семи, тогда как Винус выиграла дважды.

Первый финал Grand Slam между сёстрами состоялся на Открытом чемпионате США в 2001 году, где победила Винус. Однако Серена взяла реванш, выиграв пять следующих финалов подряд (дважды на Уимблдоне и по одному разу на других “мэйджорах”).

Серена считает, что у Винус могло быть как минимум 15 титулов Grand Slam, а у неё самой – 30, если бы им не приходилось играть друг против друга.

“У нас было правило: если мы играем друг с другом до финала, то победитель обязан взять титул. Думаю, у Винус было бы минимум 15 “мэйджоров”, а у меня – 30», – заявила Серена на конференции DealBook Summit от The New York Times.

Сёстры Уильямс во многом изменили лицо тенниса, доминируя долгий период своей карьеры. Они обе достигли первой строчки в рейтинге WTA, а также занимают первые два места в списке заработков за карьеру среди женщин.

Всего Серена и Винус встречались 31 раз на профессиональном уровне, причём Серена лидирует с результатом 19-12. Последний матч между сёстрами состоялся в 2020 году, где победу одержала Серена.

Несмотря на соперничество, их тесные отношения стали ключом к успеху обеих.

“Между нами не было никакого разделения. Сейчас я даже не понимаю, как мы с этим справлялись. Мы были так близки. Семья всегда говорила нам: “Никаких ссор, вы всегда останетесь сёстрами, и это главное”, — вспоминает 43-летняя Серена.

Она также добавила:

“Мы жили вместе до моего замужества, а это было совсем недавно. Мы всегда были рядом. Это помогло нашему общению. Мы учились решать проблемы, проводили непростые разговоры. И, кажется, даже не осознавая, что делаем, полагались друг на друга. Главное для меня было продолжать побеждать”.



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