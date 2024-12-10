“Не газон. Только ноги могли помешать”: Судаков прокомментировал нереализованный момент в матче с Баварией

Считает, что команды было разного уровня

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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопросы журналиста UA-Футбол о своем нереализованном моменте в конце первого тайма в матче шестого тура Лиги чемпионов против "Баварии".

“ – Вчера на тренировке было видно, что трава была слишком высока. Сегодня был уже лучший газон? – Вообще, здесь перестелили газон по сравнению с теми матчами, которые играли до этого. И качество поля было не очень хорошего уровня. Но все в одинаковых условиях. – Мог газон помешать Вашему удару в конце первого тайма? – Да нет. Там только ноги могли помешать”, – ответил Судаков.

Также игрок прокомментировал реальные шансы “Шахтера” на попадание в топ-24.

“Мы готовимся на каждый матч, будем играть. Мы действительно показываем игру против каждой команды в Лиге чемпионов, если не брать “Аталанту”. Против каждой мы играли неплохо. Сегодня счет чуть не по игре, а так имели возможности. В конце концов все возможно. Все в наших руках, ногах и голове”, – сказал полузащитник.

Кроме этого, Судаков ответил и на другие вопросы.

" – Таково было обнадеживающее начало. Почему в итоге получился такой результат? – Пропустили в первом тайме два досадных гола. Можно сказать, что сами себе привезли эти моменты. Во втором тайме в принципе неплохо играли до пенальти, а потом уже наверняка фактор психологии. Пропустили четвёртый и пятый мяч. Мне кажется, что результат не по игре. Имели моменты и возможности сравнять счет. При 2:1 был хороший момент из углового, но не получилось. – По Вашему мнению, все решила психология? – Нет, не психология, а качество команды. У нас просто разный уровень. Это нужно принять и понять. – Какие комментарии относительно судейства? Некоторые решения вызвали противоречивые эмоции у болельщиков… – Да что комментировать, 1:5 счет… Какие решения, о чем идет речь?”, – сказал Судаков.

В настоящее время "Шахтер" занимает 27 место в турнирной таблице. До 24 “ПСЖ” не хватает трех очков.

В январе "горняков" ожидают два завершающих поединка основной стадии Лиги чемпионов: против "Бреста" "дома" и с "Боруссией" в Дортмунде.

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