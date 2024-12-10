Майрис БРИЕДИС: «Усик недооценил этого боксера и поплатился за это»

Getty Images/Global Images Украина. Александр Усик и Дерек Чисора

Известный латвийский экс-боксер Майрис Бриедис поделился мнением, почему Александр Усик неубедительно выступил против Дерека Чисоры.

«Чисора – это боксер-шоумен. Усик его недооценил и поплатился за это. Его кривой стиль сначала действовал, но Усик такой боксер, который умеет включать свою десятую скорость посередине боя. У соперника нет шансов уже остановить его», – сказал Бриедис.

В 2020 году Усик победил Чисору единогласным решением судей.

Бриедис дал Усику один из самых тяжелых боев в карьере, проиграв решением судей в 2018 году. Недавно Майрис завершил карьеру.

sport.ua