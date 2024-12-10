Другович: Составы шин 2025 года отличаются от нынешних

Фелипе Другович вернулся за руль Aston Martin в Абу-Даби в рамках тестов шин для сезона 2025 года. Бразильский гонщик проехал 146 кругов, и в конце дня прокомментировал результаты испытаний. В рамках молодёжных тестов за рулём второй машины Aston Martin работал Джек Кроуфорд.

Джек Кроуфорд (20-й): «Я очень доволен тем, как прошли сегодняшние тесты – было весело. Прошло достаточно много времени с тех пор, как я садился за руль машины Формулы 1. Я впервые пилотировал AMR24, поэтому первые несколько кругов мне потребовались для того, чтобы набрать скорость и всё изучить.

Сегодня мы провели важные тесты и собрали информацию для команды. Я благодарен Aston Martin за эту возможность. День получился позитивным, и я надеюсь в скором времени вновь получить шансы вернуться за руль Формулы 1».

Фелипе Другович (21-й): «Всегда здорово получить возможность сесть за руль AMR24 и развить то, чему я уже научился за этот сезон. Я проехал много кругов за день – это было физически непросто, но приятно.

Мы проводили тесты шин Pirelli 2025 года, и они несколько отличаются от составов этого года. Я был рад проверить их в деле и, надеюсь, помог команде собрать информацию, которая поможет во время зимней подготовке к следующему сезону».

Источник