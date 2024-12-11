Connect with us
Футбол

Сейвы не помогли. Зальцбург – ПСЖ 0:3. Видеообзор матча

Австрийская команда не может победить

Сейвы не помогли. Зальцбург - ПСЖ 0:3. Видеообзор матча

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Два матча подряд "Зальцбург" не может победить.

    В Австрию приезжал "ПСЖ". Фаворит как на бумаге, так и на поле. Если бы не вратарь "Зальцбурга" – счёт был бы разгромным.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Французский клуб забил три безответных гола. "Зальцбург" ударил один раз и это был сейв Доннарумы.

    ПСЖ выровнял статистику и занимает 24-е место с 7-ю баллами. "Зальцбург" – 32-й с 3-мя баллами.

    Лига Чемпионов. Зальцбург. "Ред Булл Арена"

    "Зальцбург" – "ПСЖ" 0:3

    Голы: Рамуш (30), Мендеш (72), Дуэ (85)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis