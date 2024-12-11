Сейвы не помогли. Зальцбург – ПСЖ 0:3. Видеообзор матча

Австрийская команда не может победить
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Два матча подряд "Зальцбург" не может победить.
В Австрию приезжал "ПСЖ". Фаворит как на бумаге, так и на поле. Если бы не вратарь "Зальцбурга" – счёт был бы разгромным.
Французский клуб забил три безответных гола. "Зальцбург" ударил один раз и это был сейв Доннарумы.
ПСЖ выровнял статистику и занимает 24-е место с 7-ю баллами. "Зальцбург" – 32-й с 3-мя баллами.
Лига Чемпионов. Зальцбург. "Ред Булл Арена"
"Зальцбург" – "ПСЖ" 0:3
Голы: Рамуш (30), Мендеш (72), Дуэ (85)
Видеообзор матча: