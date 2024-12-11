Артур Леклер: Приятно видеть Шарля в соседних боксах

На тестах в Абу-Даби в Ferrari работали с тремя гонщиками. Шарль Леклер тестировал шины 2025 года и возглавил протокол, а Артур Леклер и пилот симулятора Антонио Фуоко провели молодёжные тесты.

Артур Леклер: «Здорово вернуться за руль всего через несколько дней после того, как я отработал здесь первую тренировку. Я получил удовольствие от SF-24, мы отработали насыщенную программу, тестируя разные решения и собирая данные, которые мы проанализируем в ближайшие дни.

Приятно видеть Шарля в соседних боксах и находиться на трассе с таким количеством действительно хороших гонщиков. Впереди еще одна неделя работы в Маранелло, а затем небольшой перерыв до конца года. В 2025-м мы вернёмся к работе, год обещает быть насыщенным и плодотворным».

Антонио Фуоко: «Для меня было важно получить возможность сесть за руль машины нынешнего поколения, ведь несколько недель назад я пилотировал F1-75 во Фьорано. В Абу-Даби, всего через пару дней после Гран При, можно провести весьма содержательные сравнения.

Для меня, так долго работавшего на симуляторе, было полезно поработать над корреляцией. Завтра я вернусь в Маранелло, где мы проверим некоторые полученные здесь данные. Затем будет небольшой перерыв на рождественские каникулы, после чего я с большим энтузиазмом вернусь к работе в 2025 году».

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