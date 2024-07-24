Слухи: Марко подписал новое соглашение с Red Bull

Действующий контракт консультанта Red Bull по автоспорту Хельмута Марко с командой рассчитан до конца 2026 года. По слухам, которые в среду активно распространяет британская пресса, австрийский специалист подписал новое соглашение к Red Bull.

Суть нового документа заключается в том, что Марко взял на себя обязательства выполнить условия действующего контракта и отработать в Red Bull оставшиеся два с половиной года. Таким образом, в команде обезопасили себя от досрочного ухода Макса Ферстаппена.

Якобы в контракте голландского гонщика есть пункт, согласно которому он может досрочно покинуть Red Bull Racing, если из команды уйдёт или будет уволен Хельмут Марко. Однако, подписав дополнительное соглашение, Марко, фактически закрыл для Макса до конца 2026 года возможность перехода в другую команду.

Не секрет, что руководитель Mercedes Тото Вольфф давно пытается заполучить к себе Ферстаппена. Вполне возможно, что теперь Тото придётся на несколько лет отказаться от этой идеи.

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