Комацу: Новое днище – ещё не окончательное решение

Айо Комацу, руководитель Haas F1, гордится своей командой, прежде всего её стойкостью, ведь после неудачного начала сезона уже в Китае она смогла заработать сразу 14 очков. В прошлом году немногим больше на её счету было лишь после первых 11 этапов чемпионата.

Айо Комацу: «Уик-энд в Мельбурне сложился очень трудно, это стало для всех нас настоящим шоком, но для меня показателем стойкости команды является то, как она восстанавливается после подобных неудач.

Нет смысла искать виноватых, и я постарался повысить общий боевой настрой, поэтому уже на этап в Сузуке мы привезли модернизированное днище машины. Мы приложили все усилия, чтобы найти решение проблемы, которая проявилась в Мельбурне, и на сегодняшних тренировках уже получили подтверждение, что направление в работе с машиной выбрано верно.

Я очень горжусь всеми в нашей команде, ведь в самые сложные времена мы держимся вместе и поддерживаем друг друга.

В прошлом году у меня были очень хорошие рабочие отношения с гонщиками, прежде всего с Нико Хюлкенбергом, и в этом сезоне нам предстоит выстроить их вновь, ведь в команде полностью обновился состав. Оливера Бермана мы знаем лучше, чем Эстебана Окона, потому что он сотрудничал с нами в прошлом году,

Но наша задача в том, чтобы помочь обоим гонщикам полностью раскрыться, и могу сказать, что они уже очень неплохо поладили. При этом нельзя недооценивать сложность стоящих перед командой задач, особенно после Мельбурна. И именно гонщики сыграли ключевую роль в том, что уже к этапу в Японии мы подготовили технические обновления. Могу сказать, что сотрудничать с ними мне очень нравится.

Полагаю, мы все понимаем, что решены далеко не все задачи, связанные с машиной. Хотя благодаря новому днищу VF-25 мы уже видим некоторые улучшения, я знаю, что это ещё не окончательное решение.

Если вспоминать то, что произошло в Китае, то там трасса позволила настраивать машину так, как мы хотим. И мы этим в полной мере воспользовались. В каждой сессии мы понемногу прибавляли, после чего в воскресенье гонщики и команда отлично сработали, и общими усилиями мы получили 14 очков. Это по-настоящему обнадёживает.

Мы понимаем, что здесь, в Сузуке, мы должны быть готовы к любому развитию событий, и у нас ещё очень много работы по повышению эффективности машины, но самое главное, что команда действует очень сплочённо».

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