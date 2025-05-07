Херберт: У Пиастри такие же крепкие нервы, как у Макса

Оскар Пиастри выиграл четыре гонки из шести в начале сезона – и лидирует в личном зачёте, опережая на 16 очков напарника Ландо Норриса и на 32 очка чемпиона мира Макса Ферстаппена. Racingnews365 цитирует бывшего гонщика Джонни Херберта, который считает, что у Пиастри есть все необходимые качества, чтобы выиграть в этом году чемпионский титул.

Джонни Херберт: «В Майами Оскар продемонстрировал, что способен перехитрить Ферстаппена. Его скорость, мастерство и психологическая устойчивость в этом году действительно впечатляют. Во время переговоров по радио вы чувствуете, что он абсолютно спокоен и уверен в себе.

У Пиастри есть все необходимые качества, чтобы в этом году выиграть чемпионский титул. У него такие же крепкие нервы, как у Ферстаппена».

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