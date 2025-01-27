Ф3: Сантьяго Рамос перешёл в Van Amersfoort Racing

Команда Van Amersfoort Racing, выступающая в Формуле 3, объявила полный состав на сезон 2025 года. Напарником Теофиля Наэля и Ивана Домингеса стал Сантьяго Рамос.

В прошлом сезоне мексиканский гонщик выступал за Trident, один раз поднялся на подиум, финишировав вторым в спринте в Монце, и закончил сезон на 16-м месте в личном зачёте.

Сантьяго Рамос: «Я рад объявить, что буду выступать за Van Amersfoort Racing в предстоящем сезоне Формулы 3. В прошлом году я демонстрировал высокий темп, и уверен, что благодаря поддержке и опыту Van Amersfoort Racing мы проведём невероятный сезон.

Мне не терпится вернуться за руль и вместе начать бороться за высокие результаты!»

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