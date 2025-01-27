Рейтинг ATP. Первая четвёрка осталась без изменений, Фонсека и ещё два игрока впервые вошли в топ-100

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг
Чемпион австралийского “мэйджора” Янник Синнер начинает 34-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.
Томми Пол, который дошёл до четвертьфинала на Australian Open, дебютировал в топ-10 на девятой позиции.
Лёрнер Тьен, дошёдший до четвёртого круга турнира в Мельбурне, дебютировал в топ-100.
18-летний Жуан Фонсека является самым юным игроком в нынешнем топ-100 рейтинга и стал самым юным игроком в топ-100 с октября 2021 года, когда это удалось Карлосу Алькарасу. Также Фонсека самый юный бразильский теннисист в истории рейтинга, который вошёл в топ-100.
ТОП-10 рейтинга ATP (на 27.01.2025)
1. Янник Синнер (Италия) – 11830 очков
2. Александр Зверев (Германия) – 8135 очков
3. Карлос Алькарас (Испания) – 7010 очков
4. Тэйлор Фритц (США) – 5050 очков
5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4160 очков (+1)
6. Новак Джокович (Сербия) – 3900 очков (+1)
7. Даниил Медведев (-) – 3780 очков (-2)
8. Алекс Де Минор (Австралия) – 3735 очков
9. Томми Пол (США) – 3495 очков (+2)
10. Андрей Рублёв (-) – 3130 очков (-1)
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Личные рекорды теннисистов из топ-100:
9. Томми Пол (+2)
19. Артур Фис (+2)
36. Алекс Микельсен (+6)
77. Джейкоб Фёрнли (+15)
80. Лёрнер Тьен (+41) – дебют в топ-100
85. Габриэль Диалло (+1)
90. Франческо Пассаро (+14) – дебют в топ-100
94. Хамад Меджедович (+4)
98. Маттиа Беллуччи (+2)
99. Жуан Фонсека (+13) – дебют в топ-100
Чемпионская гонка ATP (на 27.01.2024)
1. Янник Синнер (Италия) – 2000 очков
2. Александр Зверев (Германия) – 1355 очков
3. Новак Джокович (Сербия) – 850 очков
4. Бен Шелтон (США) – 800 очков
5. Томми Пол (США) – 500 очков
6. Гаэль Монфис (Франция) – 475 очков
7. Алекс де Минор (Австралия) – 455 очков
8. Лоренцо Сонего (Италия) – 450 очков
9. Иржи Легечка (Чехия) – 450 очков
10. Карлос Алькарас (Испания) – 400 очков
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua