Рейтинг ATP. Первая четвёрка осталась без изменений, Фонсека и ещё два игрока впервые вошли в топ-100

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг



Чемпион австралийского “мэйджора” Янник Синнер начинает 34-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

Томми Пол, который дошёл до четвертьфинала на Australian Open, дебютировал в топ-10 на девятой позиции.

Лёрнер Тьен, дошёдший до четвёртого круга турнира в Мельбурне, дебютировал в топ-100.

18-летний Жуан Фонсека является самым юным игроком в нынешнем топ-100 рейтинга и стал самым юным игроком в топ-100 с октября 2021 года, когда это удалось Карлосу Алькарасу. Также Фонсека самый юный бразильский теннисист в истории рейтинга, который вошёл в топ-100.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 27.01.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 11830 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 8135 очков

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7010 очков

4. Тэйлор Фритц (США) – 5050 очков

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4160 очков (+1)

6. Новак Джокович (Сербия) – 3900 очков (+1)

7. Даниил Медведев (-) – 3780 очков (-2)

8. Алекс Де Минор (Австралия) – 3735 очков

9. Томми Пол (США) – 3495 очков (+2)

10. Андрей Рублёв (-) – 3130 очков (-1)

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

9. Томми Пол (+2)

19. Артур Фис (+2)

36. Алекс Микельсен (+6)

77. Джейкоб Фёрнли (+15)

80. Лёрнер Тьен (+41) – дебют в топ-100

85. Габриэль Диалло (+1)

90. Франческо Пассаро (+14) – дебют в топ-100

94. Хамад Меджедович (+4)

98. Маттиа Беллуччи (+2)

99. Жуан Фонсека (+13) – дебют в топ-100

Чемпионская гонка ATP (на 27.01.2024)

1. Янник Синнер (Италия) – 2000 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 1355 очков

3. Новак Джокович (Сербия) – 850 очков

4. Бен Шелтон (США) – 800 очков

5. Томми Пол (США) – 500 очков

6. Гаэль Монфис (Франция) – 475 очков

7. Алекс де Минор (Австралия) – 455 очков

8. Лоренцо Сонего (Италия) – 450 очков

9. Иржи Легечка (Чехия) – 450 очков

10. Карлос Алькарас (Испания) – 400 очков

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua