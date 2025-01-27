Connect with us
Футбол

Вест Хэм будет конкурировать с лондонским топ-клубом за подписание талантливого нападающего Брайтона

Форвард близок к тому, чтобы уйти в аренду до конца сезона

Вест Хэм будет конкурировать с лондонским топ-клубом за подписание талантливого нападающего Брайтона

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Лондонский "Вест Хэм" и "Арсенал" будут бороться за подписание талантливого нападающего "Брайтона".

    Как сообщают источники издания CaughtOffside, оба клуба хотят усилить атаку, подписав нового нападающего в январское трансферное окно. Одним из доступных вариантов считается Эван Фергюсон, однако "молотобойцы" считаются главным фаворитом и лучшим вариантом для 20-летнего ирландца, который может воссоединиться с Грэмом Поттером, своим бывшим наставником. Английский специалист может гарантировать достаточную игровую практику молодому форварду.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Также напомним, что ранее появлялись сообщения об интересе "Вест Хэма" к Андре Силве из "РБ Лейпциг".

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis