ОФИЦИАЛЬНО. Бой Тараса Шелестюка отменен из-за травмы соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Шелестюк

Поединок непобедимого украинского боксера Тараса Шелестюка (19–0–1, 13 КО) отменен из-за травмы соперника.

«Бой 30 января в Монреале отменен из-за травмы соперника», – сообщил боксер в социальных сетях.

30 января бронзовый призер Олимпийских игр (2012) должен был выступить на вечере бокса на арене «Montreal Casino» в Монреале (Канада). Его соперник Кристиан Хавьер Айала (13–2–1, 4 КО) отказался от этой встречи из того, что получил повреждение за несколько дней до боя.

Последний раз украинец выходил на ринг 11 марта 2022 года – его бой с представителем Венесуэлы Габриэлем Маэстре закончился вничью (97:93 Шелестюк, 96:94 Маэстре, 95:95).

sport.ua