Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»

Getty Images/Global Images Украина. Леннокс Льюис и Александр Усик

Легенда бокса Леннокс Льюис похвалил объединенного чемпиона мира украинца Александра Усика и назвал его главную особенность.

«Знаете, почему Усик такой особенный боксер? Он досконально изучает своего соперника, готовится и всегда имеет план на бой. Если его план А провалился, то у него есть план Б. Многие боксеры не могут этим похвастаться – если план А не сработал – то провал, но не в случае с Усиком», – сказал Леннокс.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua