Хэмилтон: SF-25 – самая трудная в управлении машина

В Сильверстоуне Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым, повторив лучший результат сезона в воскресных гонках, однако этот результат дался семикратному чемпиону мира с большим трудом. После гонки Льюис назвал Ferrari SF-25 самой трудной в управлении машиной из всех, за рулём которых ему приходилось выступать в Сильверстоуне.

Льюис Хэмилтон: «Это самая трудная в управлении машина, на которой я только выступал здесь. Я всего второй раз пилотировал SF-25 на мокрой трассе, и я даже не могу подобрать слова, чтобы описать, насколько сложно это было.

Машине не нравятся подобные погодные условия. Но мы собрали много информации, и теперь я могу встретиться с людьми, которые разрабатывают машину для следующего сезона и сказать, какие элементы нынешней машины не должны повториться в новой».

Комментируя гонку, Льюис вновь раскритиковал стратегов команды: «Мы потеряли много позиций из-за стратегии. Я не до конца понимаю, как после пит-стопа переместился с четвёртого места на восьмое, но это сильно усложнило жизнь. Я на долгое время застрял позади трёх машин. Затем я раньше провёл пит-стоп в надежде на «подрезку», но как же было сложно. Машине совсем не нравятся такие условия.

Я просто не был уверен в поведении задней части машины. Она постоянно скользила, из-за чего у меня вообще не было уверенности в машине.

Конечно, цель – почувствовать уверенность и с каждым разом ехать всё быстрее и быстрее. Но в нашем случае это похоже на постройку стены с последующей разборкой. И так раз за разом. Когда ты не в состоянии почувствовать уверенность в машине, то у тебя ничего не получится. Именно так со мной и было большую часть гонки».

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