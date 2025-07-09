Уимблдон. Анисимова победила “нейтральную” Павлюченкову и впервые сыграет в полуфинале соревнований

Аманда Анисимова выиграла свой четвертьфинальный матч на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Аманда Анисимова (США, 13) – Анастасия Павлюченкова (-) 6:1, 7:6(9)

Американская теннисистка одержала четвертую победу в четырех противостояниях с Павлюченковой. Во втором сете Анисимова вела со счетом 5:2 и упустила два матчбола в десятом гейме на подаче соперницы, а на тай-брейке отыграла пять сетболов Павлюченковой.

Аманда Анисимова второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam. Впервые ей это удалось в 2019 году на Ролан Гаррос, где она проиграла на этой стадии будущей чемпионке соревнований Эшли Барти.

В четверг за свой первый финал на “мэйджорах” американка будет бороться с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко. Анисимова победила в пяти из восьми сыгранных матчей против нее. Их предыдущая встреча состоялась в прошлом месяце в 1/8 финала на Ролан Гаррос, где американка потерпела поражение.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua