Динамо вошло в топ-20 по лучшим результатам в истории основной части ЛЧ (без квалификации)

Действующий чемпион Украины выиграл 65 матчей и сыграл вничью 41 раз в групповых этапах и плей-офф Лиги чемпионов (без учета квалификации). Если все результаты оформить в виде баллов, то "Динамо" в подобном рейтинге занимает 18-е место.

Только на 1 пункт киевляне опережают ПСВ, на 12 очков – "Селтик". Не так давно представителя УПЛ сдвинул "Манчестер Сити", который последнее десятилетие успешно выступает в турнире.

С 2017 года киевляне только дважды выступали на групповой стадии (сезоны 2020/21 и 2021/22).

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