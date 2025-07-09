Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк объявил о прекращении сотрудничества с украинским боксером Александром Усиком.

После этой новости глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх обратился к Александру Красюку через свои социальные сети.

«Большой друг, я уважаю тебя», – написал Турки Аль-Шейх.

Впервые за долгое время Усик проведет бой без Красюка. В следующий раз Александр выйдет на ринг 19 июля и проведет реванш против Даниеля Дюбуа.

sport.ua