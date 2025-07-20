Джейк Пол после боя Усика показал в ринге коин украинской ОШБр

Джейк Пол с коином 128-й ОШБр

Американский боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) после победы украинца Александра Усика над британцем Даниэлем Дюбуа показал в ринге коин 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск Украины и сказал об Александре важные слова.

«Усик заставил замолчать всех. Он один из самых выдающихся за всю историю. Безграничное уважение к нему и украинскому народу!», – сказал Пол.

Одновременно Джейк Пол показал на камеры коин 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде, одержал 23 победы в 23-х боях на профи-ринге и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. После боя Александр поблагодарил людей, защищающих Украину.

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sport.ua