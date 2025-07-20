Хэмилтон вместе с Dior выпустил свою вторую коллекцию

То, что Льюис Хэмилтон – главный модник паддока, известно давно, хотя по соответствующим поводам многие гонщики умеют одеваться стильно и элегантно, достаточно вспомнить хотя бы Шарля Леклера, его напарника по Ferrari.

Но однозначно, что именно Хэмилтон дальше всех продвинулся изучении ремесла Haute couture, иначе говоря, «Высокой моды»: в этот уик-энд вместе с компанией Dior он представил уже свою вторую капсульную коллекцию.

«Моя вторая капсульная коллекция, созданная совместно с модным домом Dior, готова, – таким комментарием семикратный чемпион мира сопроводил подборку фотографий, посвящённых этом событию. – От всей души благодарю невероятную команду, работа с которой доставила мне удовольствие – благодарю её за страсть, творческий подход и целеустремлённость.

Всё это сделало наш проект незабываемым. Спасибо всем в доме Dior за терпение, энтузиазм и преданность делу, которые проявились в процессе работы. Я по-настоящему наслаждался временем, которое мы вместе посвятили созданию этих моделей. Я многому у вас научился и всегда буду благодарен за это…»

В коллекцию входят не только предметы одежды и обуви, но и разного рода аксессуары, в том числе шейные платки и даже рюкзаки. Самая доступная позиция – это серьги по цене 260 фунтов стерлингов за пару, а дороже всего стоит куртка-бомбер, за которую придётся отдать 7100 фунтов.

Кстати, модный дом Dior входит в концерн LVMH, который (так уж совпало) также является официальным деловым партнёром Формулы 1.

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