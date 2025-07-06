50 минут до старта: Комментарий Оливера Бермана

В субботу Оливер Берман добился лучшего в карьере результата квалификации, но был оштрафован, а сегодня постарается отыграться…

Оливер Берман: «Это мой первый Гран При Великобритании, в котором я участвую как гонщик Формулы 1, и я бы предпочёл, чтобы погода была получше. Впрочем, это типичное британское воскресенье, и меня переполняют эмоции. Болельщики здесь прекрасные, и я просто надеюсь, что нас ждёт хорошая и интересная гонка.

Впрочем, я даже рад, что идёт дождь, ведь из-за штрафа, полученного вчера, я стартую с 18-й позиции, но думаю, что в такую погоду у нас будет шанс добраться до призовой десятки. Надеюсь, сегодня мне удастся провести несколько хороших обгонов!»

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