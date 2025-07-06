Уимблдон. Алькарас, Фритц и Анисимова сыграют на турнире в воскресенье: полное расписание игрового дня

Воскресенье, 6 июля – седьмой игровой день третьего в сезоне турнира Grand Slam, Уимблдона. В этот день начнутся матчи четвертого круга в мужском ﻿и женском одиночных разрядах, продолжатся матчи парного турнира и соревнования в миксте



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Wimbledon | 6 июля﻿ 2025 года

Центральный корт | Начало в 13:30 (15:30 по киевскому времени)

R16 | Сонэй Картэл (Великобритания) – Анастасия Павлюченкова (-)

R16 | Арина Соболенко (-, 1) – Элизе Мертенс (Бельгия, 24)

R16 | Андрей Рублёв (-, 14) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

Первый корт | Начало в 13:00 (15:00 по киевскому времени)

R16 | Тэйлор Фритц (США, 5) – Джордан Томпсон (Австралия)

R16 | Николас Ярри (Чили, Q) – Кэмерон Норри (Великобритания)

R16 | Линда Носкова (Чехия, 30) – Аманда Анисимова (США, 13)

Корт №2 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R16 | Карен Хачанов (-, 17) – Камиль Майхжак (Польша)

R16 | Солана Сиэрра (Аргентина, LL) – Лаура Зигемунд (Германия)

R16 | Джо Солсбери/Луиза Стефани (Великобритания/Бразилия) – Андрес Молтени/Эйша Мухаммад﻿ (Аргентина/США)

Корт №3 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R16 | Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия) – Пётр Ноуза/Патрик Рикл﻿ (Чехия)

R16 | Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд﻿ (Чехия/США) – Николь Меликар-Мартинес/Людмила Самсонова﻿ (Испания/-)

R16 | Дэвид Стивенсон﻿/Майя Ламсден (Великобритания) – Мате Павич/Тимеа Бабош (Хорватия/Венгрия)

Корт №12 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R16 | Уго Нис/Эдуар Роже-Васслен﻿ (Монако/Франция, 10) – Адам Павлашек/Ян Желински (Чехия/Польша)

R16 | Натаниэль Лэммонс/Александра Панова (США/-) – Нил Скупски/Дезире Кравчик (Велика Британия/США)

R16 | Сэм Вербеек/Катержина Синякова (Нидерланды/Чехия) – Сантьяго Гонсалес/Тереза Михаликова (Мексика/Словакия)

Корт №18 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R16 | Андреа Вавассори/Сара Эррани (Италия, 3) – Джексон Уитроу/Ирина Хромачёва (США/-)

R16 | Джошуа Пэрис/Эден Силва (Великобритания, WC) – Роберт Гэлловэй/Алдила Сутджиади (США/Индонезия, ALT)

R16 | Юки Бхамбри/Цзян Синью (Индия/Китай) – Марсело Аревало/Чжан Шуай (Сальвадор/Китай, 2)

Корт №14 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R16 | Кевин Кравитц/Тим Пютц (Германия, 3) – Ринки Хиджиката/Дэвид Пел (Австралия/Нидерланды)

R16 | Сорана Кырстя/Анна Калинская (Румыния/-) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-, 5)

Корт №17 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R16 | Александр Эрлер/Константин Франтцен (Австрия/Германия) – Рафаэль Матос/Марсело Мело (Бразилия)

R16 | Сэ Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 4) – Екатерина Александрова/Чжан Шуай (-/Китай, 14)

R16 | Ян Желински/Сэ Шувэй (Польша/Китайский Тайбэй) – Эван Кинг/Тэйлор Таунсенд (США, 4)



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