US Open. Стойсавлевич – первая британская чемпионка за последние 15 лет, Ходар обыграл лидера рейтинга в финале

Итоги юниорского турнира на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 1-7 сентября • хард

Сетки турнира (девушки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сетки турнира (юноши): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

ФИНАЛ. ДЕВУШКИ

Мика Стойсавлевич (Великобритания) – Вакана Сонобэ (Япония, 7) 6:4, 6:4

Британская теннисистка впервые сыграла в одиночном финале турнира Grand Slam и повторила успех соотечественницы Хезер Уотсон 15-летней давности, которая также стала чемпионкой на US Open. Только им удалось победить на американском “мэйджоре”.

15-летняя Стойсавлевич – самая юная чемпионка турнира в Нью-Йорке за последние 18 лет. Напомним, что в этом году Мика сыграла в решающем матче парного разряда на Уимблдоне.

В парном разряде победу праздновали Малак эль-Аллами из Марокко и норвежка Эмили Сарц-Лунде, которые в финале обыграли чешско-немецкую пару Юлию Паштикову и Юлию Штусек – 6:2, 4:6, 10-6. Для теннисисток это первый титул на уровне Grand Slam.

ФИНАЛ. ЮНОШИ

Рафаэль Ходар (Испания, 12) – Николай Будков Кьер (Норвегия, 1) 2:6, 6:2, 7:6(1)

17-летний теннисист стал уже третьим игроком из своей страны за последние четыре года, который выиграл титул на турнире среди юношей на US Open: в 2021 году чемпионом стал Даниэль Ринкон, а в следующем сезоне – Мартин Ландалусе.

Отметим, что соперником Ходара в финале был лидер мирового рейтинга и чемпион Уимблдона.

Победителями парного турнира стали Рэй Сакамото, обладатель одиночного трофея на Australian Open-2024, а также Максим Мрва. В финальном матче японско-чешский дуэт оказался сильнее швейцарско-чешской пары Флинна Томаса и Даниэля Петака – 7:5, 7:6(1).

btu.org.ua