US Open. Олейникова проиграла в своем стартовом матче квалификации

Александра Олейникова выбыла из борьбы на Открытом чемпионате США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Квалификация. Первый круг

Александра Олейникова (Украина) – Лизетт Кабрера (Австралия) 2:6, 4:6

Украинской теннисистке не удалось одержать свою дебютную победу на турнирах Grand Slam. Напомним, что в июне Олейникова принимала участие в квалификации Уимблдона, где также уступила в первом раунде.

По ходу сегодняшнего матча Александра реализовала 2 из 14 брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче.

За выступление на US Open украинка заработала $27,500 призовых и 2 рейтинговых очка.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



btu.org.ua