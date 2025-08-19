US Open. Олейникова проиграла в своем стартовом матче квалификации

Александра Олейникова выбыла из борьбы на Открытом чемпионате США
Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Квалификация. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Лизетт Кабрера (Австралия) 2:6, 4:6
Украинской теннисистке не удалось одержать свою дебютную победу на турнирах Grand Slam. Напомним, что в июне Олейникова принимала участие в квалификации Уимблдона, где также уступила в первом раунде.
По ходу сегодняшнего матча Александра реализовала 2 из 14 брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче.
За выступление на US Open украинка заработала $27,500 призовых и 2 рейтинговых очка.
