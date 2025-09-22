Кубок Лейвера. Фритц победил Зверева и принес сборной Мира итоговую победу над командой Европы

В Сан-Франциско завершился восьмой розыгрыш командного турнира



Сан-Франциско, США • 19-21 сентября • хард (зал)

Сборная Мира разгромила команду Европы во второй игровой день, выиграв все четыре матча

МИР 15-9 ЕВРОПА

Алекс Микельсен (США) / Райли Опелка (США) – Карлос Алькарас (Испания) / Каспер Рууд (Норвегия) 6:7(4), 1:6

Алекс де Минор (Австралия) – Якуб Меншик (Чехия) 6:3, 6:4

Франсиско Черундоло (Аргентина) – Карлос Алькарас (Испания) 2:6, 1:6

Тэйлор Фритц (США) – Александр Зверев (Германия) 6:3, 7:6(4)

• Алекс де Минор третий раз сыграл против Якуба Меншика и третий раз его победил (в этом сезоне был сильнее в Роттердаме). Австралиец сделал по одному брейку в каждом сете и отыграл все пять брейк-поинтов Меншика.

• Карлос Алькарас третий раз в этом году победил Франсиско Серундоло (ранее был сильнее в Индиан-Уэллс и Монте-Карло) и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии: 4-1. Испанец затратил на свою победу 72 минуты игрового времени, проиграв один гейм на своей подаче и сделав пять брейков в ответ.

• Тэйлор Фритц второй раз в этом году победил Александра Зверева (Штутгарт) и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии: 9-5. Фритц 13-й раз в карьере победил соперника из топ-5 и второй раз сделал это на Кубке Лейвера 2025 (во второй игровой день обыграл Карлоса Алькараса).

Команда Мира выиграла третий из четырех последних розыгрышей Кубка Лейвера и сократила общеее отставание от Европы: 3-5.

Следующий розыгрыш командного противостояния состоится в 2026 году в Лондоне.



btu.org.ua