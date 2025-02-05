Абу-Даби. Вондроушова станет соперницей Бенчич в 1/4 финала, Крюгер и Носкова победила сеяных теннисисток

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 500 в ОАЭ



Абу-Даби, ОАЭ • 3-8 февраля • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) – Кэти Волынец (США, Q) 2:6, 6:4, 6:4

Онс Жабер (Тунис) – Вакана Сонобэ (Япония, Q) 6:3, 6:3

Маркета Вондроушова (Чехия, WC) – Юлия Путинцева (Казахстан, 4) 6:2, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) – Вероника Кудерметова (-, LL) 6:0, 6:0

Лейла Фернандес (Канада, 8) – Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:0, 6:3

Эшлин Крюгер (США) – Дарья Касаткина (-, 3) 1:6, 7:5, 6:4

Магда Линетт (Польша) – Анастасия Павлюченкова (-, 6) 5:7, 4:1 (отказ)

Линда Носкова (Чехия) – Паула Бадоса (Испания, 2) 6:4, 6:1

Маркета Вондроушова сыграет против Белинды Бенчич за место в полуфинале. Чешка ранее трижды проигрывала швейцарской теннисистке и одержала одну победу. Отметим, что в 2021 году Вондроушова уступила Бенчич в финале Олимпийских игр в Токио.

Эшлин Крюгер (№51 WTA) записала в свой актив самую высокорейтинговую победу в карьере и шестую над соперницей из топ-20. В этом сезоне американка выиграла уже четвёртый такой матч. Дальше Крюгер встретится с Лейлой Фернандес, против которой дважды играла в прошлом году и одержала одну победу.

Линда Носкова (№39 WTA) седьмой раз в карьере обыграла теннисистку, входящую в топ-10 рейтинга, и впервые с апреля прошлого года. Чешка вышла в четвертьфинал впервые с августа прошлого года, когда выиграла титул WTA 250 в Монтеррее. В следующем раунде Носкова попробует впервые победить Магду Линетт, которой проиграла в двух предыдущих матчах.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua