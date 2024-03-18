Янник Синнер — о поражении от Карлоса Алькараса: «Сегодня меня подвело то, что в некоторых моментах я был слишком предсказуем»

Третья ракетка мира Янник Синнер прокомментировал полуфинальный матч на турнире в Индиан-Уэллс, в котором он потерпел поражение от Карлоса Алькараса.

— Конечно, это не тот результат, которого я хотел, но, знаете, играть против него всегда непросто. Я старался, играть в хороший теннис, что у меня и получалось, особенно в первом сете. Потом я допустил пару ошибок, после чего ситуация изменилась. Он поднял свой уровень.

Конечно, тяжело это принять, но, знаете, надеюсь, в ближайшие дни мы посмотрим, подойду ли я в хорошей физической форме к турниру в Майами, который для меня лично является самым важным. И я очень рад за Карлоса, потому что он действительно отличный игрок, хороший парень.

— Насколько сильно вы гордитесь своими 19 победами подряд?

— Я не думаю… или, по крайней мере, я не думаю об этом слишком много. Послушайте, я был позитивно настроен на протяжении всей этой победной серии, позитивно настроен даже сейчас, потому что, знаете, я проиграл в полуфинале Индиан-Уэллса, что все равно является отличным результатом. Теперь следующий турнир — Майами. Так что я уже сконцентрирован на нем. Конечно, тяжело, что все так закончилось, потому что для меня этот турнир — особенное место.

— Янник, что случилось с левой ногой, что вы ее сгибали? Случилось ли что-то с левым запястьем, когда вы упали у сетки? Я знаю, что вы только что сказали, что физически вы чувствуете, что с вами все будет в порядке, но как вы себя чувствуете на данный момент?

— На данный момент я ощущаю всего понемногу на своем теле (улыбается). Но это нормально. Это спорт. Вы знаете, вы должны принять это.

У меня были некоторые проблемы, просто небольшие проблемы, но все было нормально до третьего сета. Потом, когда я упал, я немного задел локоть, потому что я упал на него и перевернулся. Поэтому мне было тяжело подавать. Но играть с ним очень сложно. Он оказывает на вас сильное давление. Знаете, сегодня он изменил пару вещей, например, тактику, за которой я должен понаблюдать до следующего раза. Я должен улучшить пару аспектов и попытаться обыграть его снова.

— Есть ли какой-то конкретный элемент в вашей сегодняшней игре, который вас больше всего разочаровал? Есть ли элемент игры Карлитоса, который произвел на вас наибольшее впечатление?

— Послушайте, он уже показал так много всего, что, конечно, вы всегда под впечатлением, когда играете против него. Но ты также готов, например, к определенным ударам, дропшотам.

Он двигается очень, очень быстро, как все мы знаем. Особенно на этом корте, где мяч отскакивает очень высоко, против него нелегко играть, потому что он может играть с большим вращением. Но сегодня мне не хватало того, что в некоторых моментах я был слишком предсказуем. Я делал одни и те же вещи снова и снова, и это, на мой взгляд, подвело меня. Думаю, это главный урок на сегодня. Мы будем работать над некоторыми моментами, и, надеюсь, я стану лучше.

— Этот матч, особенно то, как вы играли с ним первые полтора сета, был выдающимся теннисом. Несмотря на то, что вы проиграли, можно ли получить удовольствие от такого поединка, если вы находитесь в самом эпицентре борьбы?

— Конечно. Ведь это, согласитесь, одно из лучших мест для игры в теннис. Заполненный стадион. Два молодых игрока стараются изо всех сил. Это очень увлекательно, играть здесь.

Конечно, хочется победить. Но в будущем обязательно будут случаи, когда вы будете выигрывать и проигрывать. С этим ничего не поделаешь. Самое главное — выкладываться на 100%, что я и сделал сегодня. В третьем сете у меня были проблемы, но, как вы понимаете, он использовал это как свое преимущество, вот и все. Мне нравятся такие матчи. Именно для этого я и тренируюсь.

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