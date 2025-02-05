Ferrari и McLaren завершили тесты Pirelli в Барселоне

В Барселоне завершились двухдневные тесты прототипов шин Pirelli на следующий сезон с участием Ferrari и McLaren.

Сегодня Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон вновь по очереди пилотировали Ferrari SF-24, а Оскар Пиастри работал за рулем McLaren MCL60. Обе машины были адаптированы под габариты шин 2026 года – они уже сегодняшних на 25 миллиметров впереди и на 30 сзади.

Во второй день тестов гонщики проехали 300 кругов: по 74 у Леклера и Хэмилтона и 152 круга у Пиастри. Время на круге не имело значения – гонщики работали по программе Pirelli на разных сериях с разной резиной, тем не менее шинники назвали время лучшего круга – 1:14.971 у Леклера, 1:15.815 у Пиастри и 1:16.759 у Хэмилтона.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «Полезный день, мы смогли сравнить разные варианты конструкции шин и поэкспериментировать с более жёсткими составами.

Трасса в Барселоне – одна из самых требовательных к шинам с точки зрения износа и деградации, поэтому собранная сейчас информация очень важна для дальнейшего развития шин этого поколения.

Начало года получилось сложным, мы провели четыре дня тестов ещё до начала сезона, и я хочу поблагодарить работавшие с нами команды, ведь и у них график сейчас весьма напряжённый».

На следующей неделе инженеры Pirelli проведут два дня тестов в Хересе – на них по жребию команда Alpine будет работать оба дня, а McLaren и Mercedes – по одному.

Заключительные предсезонные тесты новых шин пройдут на трассе Сахир в Бахрейне 2 и 3 марта, где Alpine и Williams будут работать оба дня. Затем на той же трассе пройдут официальные трёхдневные тесты, после которых команды отправятся в Австралию».

Источник