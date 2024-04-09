В Барселоне погиб менеджер команды Proton

В рамках гоночного уик-энда ELMS, включающего «4 часа Барселоны», в паддоке Кубка Michelin произошёл трагический инцидент.

Утром во время подготовки к гонке Герхард Фройндорфер, руководитель команды Proton Huber Competition, попал в смертельную аварию с грузовиком своей команды. Медицинский персонал оперативно оказал ему помощь, но он скончался от полученных травм.



Фредерик Лекиен, генеральный директор Le Mans Endurance Management: «От имени всей семьи гонок на выносливость я хочу выразить глубочайшие соболезнования семье Герхарда, его жене Кароле и команде Proton Huber Competition. Это очень печальный день для всех нас».

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