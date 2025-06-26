Расселл объяснил, почему его контракт всё ещё не продлён

У Джорджа Расселла до сих пор нет контракта на 2026 год, и хотя британский гонщик заявил, что не слишком переживает по этому поводу, при этом признал, что если бы договорённости с Mercedes уже были бы формализованы, ему было бы спокойнее.

Когда в паддоке австрийского автодрома Джорджу задали вопрос о ситуации с контрактом, он ответил: «Если честно, вы не того человека спрашиваете! Не знаю. Дело потихоньку движется, но пока особых новостей нет. Я ни на кого не пытаюсь активно давить, поскольку всегда говорил, что мой приоритет – это результаты. И чувствую, что благодаря результатам, которые я сейчас показываю – а они по-прежнему на том уровне, на каком я выступал все эти годы – у меня вообще нет причин для волнений.

Хотя если бы все договорённости уже были подписаны, было бы проще, и это вполне очевидно. Но спешить нет необходимости, ведь я знаю, что со своими задачами справляюсь хорошо. Существует обоюдный интерес: мне нужна эта команда, а я нужен ей, и сейчас ситуация именно такая. У Mercedes очень серьёзные амбиции, они хотят вернуться на вершину.

Но они должны определиться, каким образом собираются вернуть команду на этот уровень. Для этого нужен самый лучший руководитель, самые лучшие гонщики и самые лучшие инженеры. Тото Вольфф мне чётко объяснил, что с его точки зрения, я в этом году выступаю на уровне лучших – полагаю, есть только один гонщик, о результатах которого можно дискутировать в этом контексте. И это не мои слова, а Тото. (Понятно, что речь о Максе Ферстаппене)

Поэтому я не волнуюсь по поводу будущего, но в каждой команде есть два места, и я догадываюсь, что Тото приходится размышлять, кто именно займёт эти два места в Mercedes. Думаю, задержка с подписанием моего контракта связана именно с этим».

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