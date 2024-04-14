В Мельбурне хотят сделать Гран При настоящим праздником

На этой неделе был обнародован календарь чемпионата мира на 2025 год, который, как это было в прошлом, вновь начнётся с Гран При Австралии, но в 2020-м эта традиция прервалась из-за пандемии.

В Мельбурне очень рады, что их гонка Формулы 1 вновь будет открывать сезон и обещают сделать её ещё более ярким событием.

«Мы гордимся тем, что сезон Формулы 1 в 2025 году стартует в Мельбурне, – заявил Стив Димопулос, министр туризма, спорта и массовых мероприятий австралийского штата Виктория. – В этом году Гран При Австралии прошёл потрясающе здорово, собрав более 452 тысяч зрителей и придав новый импульс развитию местного бизнеса.

Мельбурн – спортивная столица; именно благодаря тому, что это уникальный город, наша гонка не похожа на другие этапы календаря, и в марте следующего года мы будем рады приветствовать гостей со всей Австралии и со всего мира».

«После громкого успеха Гран При Австралии этого года мы уже начинаем подготовку к 2025 году и оцениваем наши возможности для дальнейшего развития, думаем, как сделать опыт посещения нашей гонки ещё более интересным для публики, – добавил Трэвис Олд, исполнительный директор австралийского Гран При. – Болельщики рады, что сезон стартует с этапа в Мельбурне, и мы это знаем, а дебютная гонка Льюиса Хэмилтона в составе Ferrari сделает это событие тем более ожидаемым».

Популярность Формулы 1 и национального Гран При в Австралии настолько высока, что сборы от продажи билетов уже практически достигли максимума, и только в четверг, перед началом главных событий уик-энда, есть возможность привлечь дополнительное количество публики, но для этого нужно найти какие-то новые способы.

«У нас есть возможность добиться, что наша гонка станет одним из главных событий в стране, – считает Трэвис Олд. – Достичь этого можно несколькими способами. Один из них связан с тем, что надо постараться удержать посещаемость на высоком уровне, но при этом сделать ещё более интересной программу уик-энда.

В Формуле 1 выступают два австралийских гонщика, а также есть резервный пилот (Джек Дуэн), и 10% участников Гран При – более чем солидная пропорция. Хотя сейчас в наши паруса дует попутный ветер, так будет не всегда, поэтому мы должны так проводить Гран При и предлагать болельщикам настолько интересный опыт, чтобы у него была репутация гонки, которую нельзя пропустить. И заниматься этим надо уже сейчас.

Без обширной развлекательной программы невозможно сделать так, чтобы спортивное мероприятие было благополучным в экономическом плане. При этом спортивной стороной в основном занимаются другие люди, и на то, что происходит на трассе, мы влиять не можем. Поэтому мы должны сделать так, чтобы все события, которые происходят за пределами трассы, прежде всего носили развлекательный характер. Это должно стать праздником, который не хочется пропустить».

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