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Футбол

Тен Хаг: Болельщики МЮ должны быть терпеливы

Считает, что команда играет на своем уровне

Тен Хаг: Болельщики МЮ должны быть терпеливы

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал, как болельщики должны относиться к команде.

    “Болельщики должны быть терпеливы? Это зависит от них, но это верно. Сейчас, со всеми имеющимися у нас проблемами, мы играем на своем уровне.

    Мы можем играть очень хорошо и на своем уровне, когда все в лучшей форме, но мы должны делать это в течение всех 90 минут”, — сказал Эрик Тэн Хаг.

    “Манчестер Юнайтед” не побеждает уже в четырех матчах подряд. Пока команда находится на седьмом месте АПЛ.

    Следующий матч подопечные тен Хага проведут 21 апреля против "Ковентри" в рамках полуфинала Кубка Англии.

    www.ua-football.com

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