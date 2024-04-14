Тен Хаг: Болельщики МЮ должны быть терпеливы

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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал, как болельщики должны относиться к команде.

“Болельщики должны быть терпеливы? Это зависит от них, но это верно. Сейчас, со всеми имеющимися у нас проблемами, мы играем на своем уровне.

Мы можем играть очень хорошо и на своем уровне, когда все в лучшей форме, но мы должны делать это в течение всех 90 минут”, — сказал Эрик Тэн Хаг.