Тен Хаг: Болельщики МЮ должны быть терпеливы

Считает, что команда играет на своем уровне
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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал, как болельщики должны относиться к команде.
“Болельщики должны быть терпеливы? Это зависит от них, но это верно. Сейчас, со всеми имеющимися у нас проблемами, мы играем на своем уровне.
Мы можем играть очень хорошо и на своем уровне, когда все в лучшей форме, но мы должны делать это в течение всех 90 минут”, — сказал Эрик Тэн Хаг.
“Манчестер Юнайтед” не побеждает уже в четырех матчах подряд. Пока команда находится на седьмом месте АПЛ.
Следующий матч подопечные тен Хага проведут 21 апреля против "Ковентри" в рамках полуфинала Кубка Англии.