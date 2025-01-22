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Футбол

Айнтрахт Франкфурт – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Айнтрахт Франкфурт – Ференцварош: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Айнтрахт Франкфурт - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Франкфуртский "Айнтрахт" без своего главного бомбардира Омара Мармуша попытается показать свою мощь и в матче Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша". Хозяева этого матча могут обеспечить себе попадание в стадию плей-офф, если им удастся заработать очки в этой игре. У "зеленых" ситуация немного хуже, они имеют 9 очков, на 4 меньше, чем у их следующих соперников, находясь на 16-м месте в общей турнирной таблице.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 5.

    Айнтрахт Франкфурт - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

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    Трансляция матча

    Айнтрахт Франкфурт - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Айнтрахт Франкфурт - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Айнтрахт Франкфурт - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Айнтрахт Франкфурт - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу Айнтрахт Франкфурт – Ференцварош Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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