Ига Швёнтек – о победе над Наварро в четвертьфинале Australian Open: “Матч, безусловно, был сложнее, чем это показывает счет”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свою победу над Эммой Наварро в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии



О победе в четвертьфинале

“Безусловно, я горжусь тем, что выполняю одну и ту же работу в каждом матче. Демонстрирую хорошую интенсивность и сразу с начала матча давлю на соперниц. Сегодняшний матч, безусловно, был сложнее, чем это показывает счет, но я рада, что вышла в полуфинал.”

О спорном моменте во втором сете при счете 2-2

“Честно говоря, я не видела повтора после этого розыгрыша, потому что после него не смотрела на экраны. Я хотела оставаться сосредоточенной и не позволить этому моменту задержаться в моей голове надолго. Я не была уверена, был ли это двойной отскок, или я ударила по мячу ободом. Сложно сказать, потому что я бежала на полной скорости. Я даже не помню момент контакта с мячом. Иногда ты даже не смотришь, когда бьешь. Поэтому я не была уверена. Я думала, что это задача судьи – принимать такие решения. Я также ожидала VAR, но его не было, поэтому я просто продолжила играть, сосредоточившись на следующем розыгрыше.”

О том, как СМИ окрестили ее «безжалостной»

“В теннисе тебе нужно быть безжалостной. Хотя слово «безжалостная» обычно имеет и негативный оттенок. Но для меня важно сосредоточиться на себе и независимо от счета сохранять тот же настрой. Это основа, на которой я строю свои сильные стороны: мою стабильность и то, как мне удается продолжать делать те вещи на корте, которые получаются у меня хорошо. Возможно, это выглядит безжалостно, но это не является моей целью, чтобы это так выглядело. Я просто хочу выигрывать больше и больше геймов. Это просто тот эффект, которого я добилась благодаря прошлым матчам.”

О предстоящем полуфинале против Мэдисон Кис

“К этому матчу я буду готовиться сегодня и завтра. До этого момента я не думала о следующей сопернице, но теперь, когда знаю, кто это, мы с моим тренером проработаем тактику. Очевидно, что она также любит играть интенсивно и довольно быстро. Она использует свою силу, особенно на более быстрых хардовых кортах. Я должна быть готова к этому, быть проактивной и также хорошо играть в защите. Думаю, любая соперница, которая дошла до полуфинала, заслужила играть на этом этапе. Поэтому матч будет сложным вне зависимости от того, кто стоит по другую сторону сетки. Я сделаю всё, что в моих силах.”

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