Финал US Open 2025: где смотреть матч Синнер – Алькарас

Сегодня вечером, в 21:00 по киевскому времени, любителей тенниса ждет долгожданное событие — финал US Open, в котором встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас. Этот матч уже называют историческим: два представителя нового поколения определят, кто станет главным героем сезона. Оба теннисиста показывают невероятную форму и именно их дуэль считается символом будущего мирового тенниса. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Для Синнера выход в финал — подтверждение его статуса игрока топ-уровня, который уже давно стучится в двери элиты. Алькарас же пытается закрепить лидерство и доказать, что его успехи — не вспышка, а системный результат. Матч обещает быть напряженным, с длинными розыгрышами и драматичными тай-брейками. Многие эксперты уверены, что именно это противостояние станет украшением сезона.

Где смотреть финал US Open онлайн и по ТВ

В Украине трансляция будет доступна на канале Eurosport, который можно смотреть через сервисы MEGOGO, Киевстар ТВ и другие онлайн-платформы. Это самый надежный и легальный способ следить за матчем в прямом эфире.

Кроме того, болельщики могут воспользоваться подпиской Eurosport Player, где предлагается удобный просмотр с разных устройств. Для тех, кто ищет альтернативу, доступна трансляция на международных сайтах espn.com.sg, tennistv.com, а также на портале Sportplus Live.

В США финал покажет телеканал ABC. Если в вашей стране есть трансляция этого канала, то вы также сможете следить за матчем.

Еще один вариант – букмекерские сайты дают возможность смотреть игру при условии минимального депозита. Таким образом, у зрителей есть сразу несколько способов не пропустить главное теннисное шоу сентября.

