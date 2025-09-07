Польша – Финляндия: прогноз и где смотреть матч 7 сентября

7 сентября на «Шлёнски» в Хожуве пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе. Сборная Польши примет Финляндию. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. В Украине трансляцию игр отбора на ЧМ-2026 ведет платформа MEGOGO.

Польша

Еще недавно поляков считали командой, которая стабильно выходит на крупные турниры. На Евро-2024 они пробились только через стыки, победив Уэльс в серии пенальти. Однако на самом чемпионате выйти из группы не получилось, а в Лиге наций сильнее оказались Португалия, Хорватия и Шотландия.

После неудач тренер Пребеж оставил вне заявки Роберта Левандовски, что вызвало споры. Летом сборная Польши проиграла Финляндии, и в итоге на пост наставника пришел Урбан. В последних матчах нападающий вернулся в команду. С Нидерландами поляки уступали по ходу игры, но сумели забить в концовке и свести матч к ничьей 1:1.

Финляндия

Финны заметно прибавили при Маркку Канерве, ведь именно при нем они впервые в истории вышли на Евро-2020 и даже обыграли Данию. Но повторить успех в дальнейшем не получилось. В Лиге наций команда проиграла все матчи и сменила тренера.

Теперь сборную возглавляет Йонатан Фриис, и результаты стали меняться. Финны предсказуемо уступили Голландии, но выиграли у Мальты и Польши. Правда, 2:2 с Литвой и поражение от Норвегии, где решающим оказался гол Эрлинга Холланда, показали нестабильность команды.

Статистика личных встреч

В четырех последних матчах Польша трижды побеждала и один раз сыграла вничью. Но в июне этого года Финляндия сумела взять верх и тем самым добавила интриги в предстоящую игру.

Прогноз

Букмекеры считают Польшу явным фаворитом. У хозяев более сильный состав, плюс они играют дома. Средний коэффициент на победу поляков — 1,61. Финны уже доказали, что могут преподносить сюрпризы, но для Польши это шанс вернуть уверенность и укрепить позиции в отборочной группе.

