ПСЖ попытается отыграть минимальное преимущество в Барселоне, а Боруссия — в Атлетико: расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля определятся первые участники полуфинала.

Во вторник, 16 апреля, сыграют первую партию ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24. Пари Сен-Жермен сыграет в гостях с Барселоной, дортмундская Боруссия примет мадридский Атлетико.

Расписание матчей 1/4 финала на 16 апреля

22:00. Барселона — ПСЖ (первый матч — 3:2)

22:00. Боруссия Д. — Атлетико (первый матч — 1:2)

*Указанное время — киевский

Напомним, что правило выездного гола в еврокубках уже не действует, так что, например, любая минимальная победа Боруссии переведет поединок в дополнительное время.

В других первых матчах текущей стадии турнира Реал Мадрид и Манчестер Сити расписали феерическую ничью, а в Лондоне Арсенал и мюнхенская Бавария тоже в ярком матче не обнаружили сильнейших.

Победители очерченных четвертьфинальных пар сойдутся между собой в 1/2 финала — 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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