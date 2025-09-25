Лига 1 назвала сроки дисквалификации экс-тренера "Шахтёра".

Тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби из-за полученной красной карточки пропустит матч против "Страсбура". Также тренеру дано условное наказание на один матч.

Роберто Де Дзерби получил две жёлтые карточки в конце матча против "ПСЖ". Итальянский тренер не сдержал эмоций после фола Ашрафа Хакими на Пьере-Эмерике Обамеянге.

"За требование наказать игрока "ПСЖ", он сначала получил желтую карточку. Но это его не успокоило. Тренер "Марселя" продолжил протестовать, что вынудило Жерома Брисара показать ему красную карточку", – сообщил источник.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Марсель" обыграл "ПСЖ" со счётом 1:0.

www.ua-football.com