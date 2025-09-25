Астон Вилла – Болонья: прогноз и где смотреть матч ЛЕ

25 сентября в 22:00 по Киеву состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги Европы, в котором «Астон Вилла» примет «Болонью». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч «Астон Вилла» – «Болонья» можно будет посмотреть в Украине как онлайн, так и в записи, а также с профессиональными комментариями через стриминговую платформу MEGOGO. Платформа предоставляет удобный доступ для зрителей на территории страны.

Астон Вилла: трудное начало сезона, но амбиции на международной арене

Новый сезон для «Астон Виллы» начался крайне неудачно. За 5 матчей в Премьер-лиге команда так и не одержала победу, набрав всего 3 очка и занимая 18-е место в турнирной таблице. В Кубке лиги также не удалось пройти дальше, вылетев в серии пенальти от «Брентфорда» на стадии 1/16 финала.

Однако в Лигу Европы «Астон Вилла» попала благодаря 6-му месту в прошлом сезоне Премьер-лиги, и теперь команда будет стремиться исправить стартовый провал на международной арене. Несмотря на трудности в чемпионате, клуб наверняка настроен на победу в предстоящем поединке с «Болоньей».

Болонья: стабильность в Серии А и надежды на еврокубки

Для «Болоньи» новый сезон также начался не без проблем. В Серии А команда сумела одержать победы над «Комо» и «Дженоа», но проиграла «Роме» и «Милану», набрав 6 очков и расположившись на 11-м месте в турнирной таблице. Несмотря на это, «Болонья» сохраняет свои амбиции и стремится добиться лучшего результата в Лиге Европы.

Итальянцы квалифицировались в турнир благодаря победе в Кубке Италии 2024/25, и они наверняка захотят продемонстрировать свои силы на международной арене. Однако им предстоит сложный выезд в Англию, где «Астон Вилла» будет мотивирована на победу после сложного старта в чемпионате.

Личные встречи

Команды встречались только один раз в прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов, где «Астон Вилла» победила с результатом 2:0.

Интересные факты

В этом сезоне Премьер-лиги «Астон Вилла» забила всего 1 гол за 5 матчей – это худший результат среди всех команд. В целом за 6 последних матчей команда отличалась только дважды.

3 из 4 последних матчей «Болоньи» завершились со счетом 1:0.

«Болонья» проиграла в каждом из последних 3 выездных матчей.

Возможные стартовые составы

Астон Вилла: Мартинес – Динь, Торрес, Конса, Кэш – Камара, Макгин – Санчо, Роджерс, Гессан – Воткинс

Болонья: Скорупский – Миранда, Лукуми, Витик, Дзортеа – Фергюсон, Фройлер – Камбьяги, Фаббиан, Орсолини – Кастро

Прогноз

Я ставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.76. Ожидается матч с небольшим количеством голов, учитывая текущие проблемы обеих команд в атаке.

