Челси готов отпустить Мудрика в другой клуб АПЛ, но с одним условием

Руководство лондонского «Челси» готов отпустить украинского полузащитника Михаила Мудрика в другой клуб английской Премьер-лиги, но только на правах аренды, сообщает Caughtoffside.

На данный момент рассматривается вариант с «Ньюкаслом», который проявляет серьезную заинтересованность в услугах вингера.

Руководство «синих» считает, что переезд на «Сент-Джеймс Парк» может помочь украинцу раскрыть свой потенциал, тем более, что главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау славится своим умением эффективно работать с молодыми исполнителями.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел только 7 матчей в АПЛ (146 минут).