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Футбол

Хамес Родригес близок к возвращению в Ла Лигу

Хамес может ещё раз попытать счастья в Европе

Хамес Родригес близок к возвращению в Ла Лигу

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Сан-Паулу" Хамес Родригес может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает AS.

    Ожидается, что в ближайшие недели официальное предложение по поводу трансфера игрока сделает "Сельта". Сам Хамес предпочитает не форсировать переговоры. Приоритет колумбийца — выступление со своей национальной сборной на грядущем Кубке Америки.

    Напомним, с 2014 по 2020 год Родригес уже играл в Ла Лиге в составе мадридского "Реала". Также 32-летний хавбек известен выступлениями за "Баварию", "Монако", "Олимпиакос", "Эвертон" и "Порту".

    www.ua-football.com

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