Хргович объяснил, за счет чего он остановит Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Обязательный претендент IBF в супертяжелом весе Филип Хргович (17-0, 14 КО) уверен в себе перед поединком с Даниелем Дюбуа (20-2, 19 КО) и считает, что его психологическая стойкость сыграет решающую роль.

«Думаю, у меня есть психологическое преимущество благодаря совместной спарринг-сессии, но бой есть бой. Это было давно. Посмотрим, что будет в эту субботу.

Дюбуа два раза уходил из спорта. Для бойца нехорошо уходить, но я думаю, что он крепкий боец. В некоторых боях он доказал, что он хороший боксер, особенно в своем последнем бою. Он доказал, что может драться и в поздних раундах

Я думаю, что у Дюбуа есть проблема с получением ударов, которые ему не нравятся. Ему не нравится получать удары. Он не очень хорошо с этим справляется. Я думаю, что у меня все наоборот. Я доказал, что у меня очень крепкий подбородок.

Меня ни разу не останавливали в более чем 100 любительских боях и ни разу в спаррингах. Думаю, у меня есть это качество – никогда не сдаваться, и если я буду оказывать хорошее давление и наносить ему свои лучшие удары, я его остановлю», – сказал Хргович.

Бой Хргович – Дюбуа состоится в субботу, 1 июня, в Саудовской Аравии.

sport.ua