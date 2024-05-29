Шестеркин стоял на ушах и был лучшим. Но «Рейнджерс» все равно проиграли «Флориде»

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» в четвертом матче

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports Четвертый матч серии затянулся до овертайма. Счет стал 2-2.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Четвертый матч

«Флорида» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Трочек — 8 (бол., Панарин, Фокс), 8:51 — 0:1. Беннетт — 4 (Форслинг, Бобровский), 28:45 — 1:1. Верхэге — 9 (бол., Ткачак, Барков), 32:16 — 2:1. Лафренье — 7 (Фокс, Панарин), 43:28 — 2:2. Райнхарт — 8 (бол., Барков), 61:12 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Шестеркин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (11+14+13+1) — 23 (13+5+5+0).

Наши: Куликов (15.12/0/0), Тарасенко (10.37/5/+1) — Панарин (16.06/1/+1).

29 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 2-2.

Поражение в четвертом матче осложнило бы перспективы «Флориды» в финале «Востока». Переезжать в Нью-Йорк, уступая в серии 1-3, в планы команды Пола Мориса не входило. Два прошлых матча «Пантерз» обидно упустили в овертаймах. Не хватило основного времени командам и сегодня. «Флорида» мобилизовалась и все-таки придумала, как пробить поймавшего невероятный кураж Игоря Шестеркина. Который даже после поражения остался одной из главных звезд вечера.

Хваленое большинство «Рейнджерс», которое восхищало в прошлых сериях с «Вашингтоном» и «Каролиной», против «Флориды» заработало только в четвертом матче. Винс Трочек проводит феноменальный плей-офф. Именно американец вырвался в лидеры среди бомбардиров команды, а сегодня открыл счет и продлил результативную серию. Не обошлось и без участия Артемия Панарина. Российский джокер «Рейнджерс» выдал шикарный пас Трочеку под бросок в касание. Сергей Бобровский не успел среагировать на летящую под перекладину шайбу.

«Флорида» включилась во втором периоде. Забить блистательному Шестеркину — задача не из легких. Голкипер «Рейнджерс» не раз выручил команду, чем явно нервировал нападающих «Пантерз». Хозяева все-таки забили, но в обоих голах не обошлись без везения. Сэм Беннет протолкнул шайбу с отрицательного угла, когда Игорь не до конца перекрыл щитком ближний угол. Реализовавший большинство Картер Верхэге в режиме бейсболиста попал по шайбе в воздухе и вывел «Флориду» вперед. С остальными моментами Шестеркин справился, хотя во втором периоде «Рейнджерс» уступили по броскам почти в три раза (4-15).

Сейчас остается только гадать, как бы повернулась игра, реализуй Александр Барков многочисленные моменты, в том числе выходы один на один. Шестеркин в очередной раз выручил команду и дал партнерам шанс сравнять счет. «Флорида» опаснее смотрелась в атаке, но все старания разбивались об игру вратаря. «Рейнджерс» реже гостили в зоне Бобровского, но это не помешало добыть второй гол. Алексис Лафренье в нынешнем сезоне заиграл действительно как первый номер драфта. 22-летний канадец повторил трюк Верхэге и забил с лета. Это уже седьмой гол в плей-офф — больше, чем у Панарина и Зибанежада, который пока заваливает серию с «Флоридой».

Ближе к концу третьего периода команды упустили превосходные шансы, чтобы закончить игру в основное время. Шестеркин и Бобровский своими спасениями продлили развязку до овертайма. Матч после перерыва не затянулся. «Флорида» уже на второй минуте использовала большинство. Сэм Райнхарт доказал, что неслучайно он настрелял 57 шайб в регулярке.

Комбинация с участием Баркова и защитника Монтура завершилась мощнейшим броском канадца в верхний угол. Шестеркин много выручал команду и шел на звание первой звезды матча, если бы «Рейнджерс» победили. Однако бросок Райнхарта отразить не смог. Серия переезжает в Нью-Йорк при равном счете. «Пантерз» заслуженно забрали четвертый матч, пусть и пришлось понервничать и довести дело до овертайма.

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