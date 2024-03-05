Арсенал Артеты установил голевое достижение в АПЛ

Лондонский Арсенал выиграл со счетом 6:0 в матче 27-го тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед и забил 301 гол в чемпионате Англии под руководством Микеля Артеты.

Для этого испанскому специалисту понадобился 161 матч. Пепу Гвардиоли потребовалось 120 матчей, Юргену Клоппу — 142, а Мануэлю Пеллегрини — 149.

Шеффилд Юнайтед занимает последнее место в АПЛ и имеет 13 очков. У Арсенала 58 очков и третья позиция.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко этот матч пропустил. Он восстанавливается после травмы.

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