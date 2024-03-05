Ваулз: Далеко не всегда команда действовала правильно

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, признал, что в Бахрейне команда действовала не лучшим образом, и в совокупности с проблемами, связанными с машиной, это не позволило выполнить задачу, перед ней стоявшую.

Джеймс Ваулз: «Гран При Бахрейна сложился не так, как нам хотелось. С новой машиной были связаны большие ожидания, и наш оптимизм подкреплялся информацией, полученной на предсезонных тестах. Собранные данные производили позитивное впечатление, но теперь нам предстоит тщательно разобраться в том, что произошло в субботу.

Начнём с того, и это главное, что мы столкнулись с рядом проблем, которые нам помешали. Уже на втором круге гонки выяснилось, что силовая установка начинает сильно перегреваться. По радио можно было слышать, как мы давали гонщикам инструкции, чтобы они старались ехать по свободной части трассы и не держались вплотную за машинами соперников.

Чтобы охладить двигатель, мы были вынуждены отстать от тех, кто ехал впереди, чтобы от их машин нас отделял определённый интервал. Кроме того, мы теряли ещё какое-то время из-за того, что вынуждены были выключить кое-какие системы, которые обычно используем по ходу гонки.

Обгонять мы не могли, у нас не было возможности нормально бороться на трассе, и в итоге по конкурентоспособности мы однозначно были не на том уровне, на каком должны быть.

В дополнение к проблемам с силовой установкой, на машине Логана Сарджента возникли ещё и проблемы с тормозами, поэтому он был в весьма неблагоприятном положении.

Тем не менее, несмотря на все сложности, я уверен, что машина позволяла бороться за 11-е место – не думаю, что мы могли претендовать на очки. Но большинство непосредственных соперников мы должны были опередить, однако нам это не удалось.

Далеко не всегда команда действовала правильно, поэтому теперь нам предстоит многое проанализировать, чтобы в Саудовской Аравии справиться c делом лучше, чем на первом этапе сезона. Я знаю, что у нас неплохая машина, и потенциал у неё есть. Теперь наша задача – постараться его раскрыть».

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