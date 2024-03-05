«Коламбус» победил «Вегас», Чинахов забросил шайбу, у Проворова и Марченко по голевому пасу

Егор Чинахов. Фото USA Today Sports

«Коламбус» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев трижды отличился Александер Нюлендер, по одному голу у Джастина Данфорта, Эрика Гудбрансона и Егора Чинахова. Иван Проворов и Кирилл Марченко сделали по результативной передаче.

У гостей забросили Мэйсон Морелли и Уильям Карлссон.

«Коламбус» занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 52 очками в 61 матче.

«Вегас» идет на шестой строчке «Запада» с 73 очками в 62 играх.

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