Ворскла в меньшинстве одержала разгромную победу

Второй тур Первой лиги стартовал матчем между «Ворсклой» и командой ЮКСА. Полтавчане, вылетевшие из УПЛ в прошлом сезоне, продолжают радовать своих фанатов победами во втором дивизионе. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Несмотря на то, что «Ворскла» играла в меньшинстве с 60-й минуты, команда добилась уверенной победы со счетом 3:0. После этого матча команда Александра Бабича возглавляет таблицу, имея в активе 6 очков, до игр конкурентов.

Подробности матча

Ворскла — ЮКСА 3:0

Голы: Байдал, 18′, Войцеховский, 44′, Семотюк, 67′

Удаление: Червак, 60′

