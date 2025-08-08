Ворскла в меньшинстве одержала разгромную победу

Второй тур Первой лиги стартовал матчем между «Ворсклой» и командой ЮКСА. Полтавчане, вылетевшие из УПЛ в прошлом сезоне, продолжают радовать своих фанатов победами во втором дивизионе. Про это сообщает редакция euro.com.ua.
Несмотря на то, что «Ворскла» играла в меньшинстве с 60-й минуты, команда добилась уверенной победы со счетом 3:0. После этого матча команда Александра Бабича возглавляет таблицу, имея в активе 6 очков, до игр конкурентов.
Подробности матча
Ворскла — ЮКСА 3:0
Голы: Байдал, 18′, Войцеховский, 44′, Семотюк, 67′
Удаление: Червак, 60′
