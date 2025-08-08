Карпаты продали все билеты на матч с Шахтером

Львовские «Карпаты» сообщили о полном распродаже билетов на матч против донецкого «Шахтера» во втором туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок состоится 10 августа на стадионе «Украина». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Все средства от продажи билетов будут направлены на помощь украинским военным. Пресс-служба клуба поблагодарила болельщиков за поддержку: «Искренне благодарим каждого, кто приобрел билеты. Все средства от продажи билетов и абонементов направляются на помощь Вооруженным Силам Украины».

Матч между «Карпатами» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Украина», который был немного изменен. Начало встречи намечено на 18:00 10 августа.

