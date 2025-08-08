Левый Берег – Пробой: Прогноз на матч Первой лиги

9 августа в рамках второго тура Первой лиги Украины состоится матч между киевским «Левым Берегом» и городенковским «Пробоем». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Левый Берег

Прошлый, дебютный сезон «Левого Берега» в УПЛ оказался неудачным. Команда набрала всего 26 очков за 30 матчей и заняла 14-е место, что привело к переходным матчам за сохранение прописки. В переходных матчах команда дважды проиграла «Металлисту 1925» и вылетела в Первую лигу. Кубок также завершился для «Левого Берега» рано: команда проиграла «Кудровке» в 1/32 финала.

Этим летом клуб сменил главного тренера. Вместо Виталия Первака пост наставника занял Андрей Гаврюшов, который ранее работал с юношеской командой. В первом туре нового чемпионата киевляне уступили «Агробизнесу» с минимальным счётом 2:0.

Пробой

«Пробой» в прошлом сезоне Второй лиги стал победителем группы А, набрав 41 очко за 18 матчей. После этого команда прошла серию плей-офф, победив в финале «Колос-2» по пенальти после двух ничьих. В Кубке Украины «Пробой» дошел до 1/8 финала, где уступил «Буковине», одержав победы над «Хустом», «Куликовом-Белкой» и «Ингульцем».

В межсезонье «Пробой» продлил контракты с ключевыми игроками и подписал несколько новичков. В первом туре текущего чемпионата команда одержала минимальную победу над «Черниговом».

Личные встречи

Команды ещё не встречались в официальных матчах.

Интересные факты

В прошлом сезоне УПЛ «Левый Берег» забил всего 18 мячей, что стало худшим результатом среди всех команд.

В последних 13 играх «Левый Берег» одержал только 1 победу и потерпел 11 поражений.

«Пробой» выиграл 5 из последних 6 выездных матчей.

Прогноз

С учетом текущей формы обеих команд, «Пробой» выглядит фаворитом предстоящей встречи. Ожидается сложная игра, но гости вполне могут победить.

